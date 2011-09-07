Як зупинити носову кровотечу

Спека й перепади тиску можуть спричинити носові кровотечі. Сховатися в тінь і не лягати горілиць радить столична медсестра Світлана Картава.

— Якщо лягти на спину або дуже закинути голову, кров може піти ротом і людина ризикує захлинутися. Найкраще сісти й трохи нахилити голову вперед. На перенісся покладіть змочену в холодній воді хустинку або лід із холодильника, замотаний у поліетилен. Такі ж компреси — на потилицю.

Кров спиняє свіже листя деревію. Його розтирають долонями, щоб стали вологі, й обережно закладають у ніс. Якщо кров іде з правої ніздрі, праву руку піднімають над головою, а лівицею затискають праву ніздрю. І навпаки.

Часті кровотечі можуть бути симптомами перевтоми чи підвищеного тиску. Якщо повторюються кілька разів на місяць, краще викликати "швидку".

gazeta.ua