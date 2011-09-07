Більшість росіян схвалюють кастрацію педофілів

Переважна більшість росіян схвалюють введення в Росії хімічної кастрації для засуджених судом педофілів. Такі результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД).

За даними ВЦВГД, введення хімічної кастрації для злочинців, засуджених за сексуальні злочини проти неповнолітніх, схвалюють 89 відсотків респондентів. Негативно до цього нововведення віднеслися лише 7 відсотків опитаних.

При цьому 83 відсотки росіян вважають, що хімічна кастрація повинна застосовуватися до засуджених педофілів в примусовому порядку. Тільки 9 відсотків учасників опитування висловили думку, що цей захід повинен застосовуватися з відома самого злочинця.

Влітку цього року президент Дмитро Медведев вніс до Держдуми законопроект, що передбачає ряд поправок в статті Кримінального кодексу, регулюючи відповідальність за сексуальні злочини проти дітей і неповнолітніх. Одним з нових заходів, передбачених президентським законопроектом, є введення так званої хімічної кастрації – медикаментозного пригнічення статевої функції - для засуджених педофілів. Передбачається, що хімічна кастрація застосовуватиметься на добровільній основі – з відома самого злочинця.

podrobnosti.ua