Які овочі викликають карієс

Овочі можуть бути не менш небезпечними для здоров`я зубів, ніж, наприклад, солодощі. Все залежить від способу їх приготування.

Учені з University of Dundee провели експерименти з методами приготування різних овочів – баклажанів, кабачків, перців. Встановлено, що при смаженні цих корисних овочів в них значно зростає вміст кислот, які руйнують зубну емаль. Небезпека смаженого рагу була співставна з небезпекою газованих напоїв.

Кислотність овочевого рагу значно знизилася, якщо овочі тушкували, а не смажили. До речі, в ході експерименту виявилось, що на кислотність помідорів і цибулі спосіб приготування не впливає. Ці дані можуть допомогти людям, які страждають карієсом.

neboley.com.ua