Які овочі викликають карієс
11:51, 07 вересня 2011Зарубіжні новини
1
Не менш небезпечні, ніж солодощі
Овочі можуть бути не менш небезпечними для здоров`я зубів, ніж, наприклад, солодощі. Все залежить від способу їх приготування.
Учені з University of Dundee провели експерименти з методами приготування різних овочів – баклажанів, кабачків, перців. Встановлено, що при смаженні цих корисних овочів в них значно зростає вміст кислот, які руйнують зубну емаль. Небезпека смаженого рагу була співставна з небезпекою газованих напоїв.
Кислотність овочевого рагу значно знизилася, якщо овочі тушкували, а не смажили. До речі, в ході експерименту виявилось, що на кислотність помідорів і цибулі спосіб приготування не впливає. Ці дані можуть допомогти людям, які страждають карієсом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter