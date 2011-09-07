Вино переможе целюліт

Винотерапія, або винне обгортання тіла. Це відмінний спосіб розслабитися і зняти стрес, а також відновити тонус і підвищити еластичність шкіри. За словами експертів, вже після першої процедури відчуваються істотні зміни. Шкіра стає еластичнішою і м`якшою.

Ця процедура стимулює утворення ендорфінів – гормонів щастя, що створюють піднесений настрій, сприяє релаксації, надає незвичайну шовковистість шкірі, інтенсивно зволожує і підтягає шкіру, підсилює мікроциркуляцію крові, стимулює обмінні процеси.

lady.tochka.net