5 головних чоловічих страхів
Панічно бояться маму...
Психологи назвали 5 головних чоловічих страхів. Як не дивно, але секс стоїть серед них на першому місці.
- Секс-фобія. Чоловіка лякає, звичайно, не сам процес, а ризик опинитися не на висоті. Іноді жінки своїми необережними словами примушують чоловіка перетворити заняття сексом в процес доказу того, що він кращий.
- Боязнь суперників. Чоловік боїться, що знайдеться хтось привабливіший, до якого піде його жінка.
- Страх прихильності. Чоловік боїться прихильності до жінки. А прихильність, наприклад, до автомобіля, лякає його тим, що жінка гальмуватиме його прагнення.
- Боязнь самоти. Цього бояться не тільки чоловіки, але і всі живі істоти.
- Страх перед мамою. Багато хто з чоловіків залежить від думки матері і боїться засмутити її.