Психологи назвали 5 головних чоловічих страхів. Як не дивно, але секс стоїть серед них на першому місці.

- Секс-фобія. Чоловіка лякає, звичайно, не сам процес, а ризик опинитися не на висоті. Іноді жінки своїми необережними словами примушують чоловіка перетворити заняття сексом в процес доказу того, що він кращий.

- Боязнь суперників. Чоловік боїться, що знайдеться хтось привабливіший, до якого піде його жінка.

- Страх прихильності. Чоловік боїться прихильності до жінки. А прихильність, наприклад, до автомобіля, лякає його тим, що жінка гальмуватиме його прагнення.

- Боязнь самоти. Цього бояться не тільки чоловіки, але і всі живі істоти.

- Страх перед мамою. Багато хто з чоловіків залежить від думки матері і боїться засмутити її.

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