Під Ярославлем розбився Як-42, загинули 36 чоловік

Пасажирський літак Як-42 впав і спалахнув невдовзі після зльоту з аеропорту Ярославля, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на МНС РФ.

На борту літака перебували 37 чоловік. За наявною інформацією, 36 чоловік загинули, один постраждав.

За попередніми даними, на борту літака перебувала команда хокейного клубу "Локомотив" (Ярославль), що прямувала до Мінська.