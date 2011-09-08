Міцний чорний чай спалює жир
10:24, 08 вересня 2011Зарубіжні новини
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Але тільки без молока!
Відомо, що якісний чорний чай, правильно заварений - це джерело біоактивних речовин.
І ось нове відкриття - чорний чай активно допомагає тим, хто ступив на тернистий шлях схуднення. Виявляється, в простому чорному чаї міститься велика концентрація сполук, які знижують всмоктування жирів в кишечнику.
Це хороша новина. А ось і не дуже хороша: любителі чаю з молоком практично зводять його корисний ефект нанівець. Тваринні білки - протеїни молока «беруть в полон» теафлавін і теарубігин (допомагають худнути), зв`язують їх і відправляють в осад.
Отже, хочеш схуднути - пий чай без молока. А після ситного і жирного обіду - заварюй чорного чаю міцніше.
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