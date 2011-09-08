Клімат катастрофічно змінюється

Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун попереджає про необхідність вжиття термінових заходів із запобігання зміни клімату.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, як приклади негативних наслідків глобального потепління він навів засуху в районі Африканського Рогу та руйнівні повені у північній Австралії.

ПАН Гі Мун також сказав, що ті, хто був налаштовані скептично з приводу зміни клімату, не мали рації.

Він відкинув звинувачення у тому, що за час переговорів зі зміни глобального клімату було досягнуто лише незначний прогрес.

Лідери більш як 119 країн світу зустрінуться у листопаді на щорічному кліматичному саміті, який пройде у Південній Африці.