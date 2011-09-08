Чим корисна обліпиха

Обліпиха має лікувальні і цілющі властивості. Обліпиха широко використовується в народній і традиційній медицині завдяки своєму цілющому складу. Обліпиха є дуже корисною ягодою для людини. До складу обліпихи входить багато необхідних організму вітаміни, мінерали і корисні речовини.

Свіжа обліпиха містить 2,8-7,8% жирної олії, аскорбінову кислоту (вітамін С), каротин (провітамін А), вітаміни В1,В3, каратиноїди, дубильні речовини тощо. Плоди обліпихи є кращими натуральними вітаміноносіями. У корі обліпихи міститься серотонін (алкалоїд гиппофаин), який випробовується в численних клініках як протипухлинний засіб.

Корисні і лікувальні властивості обліпихи широко застосовується для зменшення і припинення болів при запальних процесах, для швидкого загоєння ран, прискорення грануляції і епітелізації тканин. У народі використовують плоди обліпихи у вигляді соку, водного настою, спиртної настоянки, сиропу.

Обліпиху призначають всередину при виразковій хворобі стравоходу і шлунку, різних авітамінозах. При шкірних захворюваннях, довго незаживаючих виразках і ранах, в гінекологічній практиці, при променевому ураженні шкіри і слизистих оболонок використовують зовнішньо водний настій і олію обліпихи. Компреси з листя обліпихи застосовують при ревматизмі.

Облепіка - прекрасний полівітамінний засіб. Олія обліпихи призначають при лікуванні опіків, обморожень, погано заживаючих зовнішніх виразок, екземи, виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки, як профілактичний засіб для зменшення дегенеративних процесів змін слизистої оболонки стравоходу. Особлива цінність обліпихи в тому, що вона здатна зберігати свої корисні і лікувальні властивості в замороженому вигляді. І при цьому не втрачаються смакові і цілющі якості.

Олію обліпихи можна зробити в домашніх умовах. Для цього: з ягід обліпихи віджимають сік. Масу м`якоті, що залишилася, висушують, подрібнюють і заливають соняшниковою олією в співвідношенні 1:1,5 (по масі) і настоюють при кімнатній температурі, періодично помішуючи протягом трьох тижнів. Після цього рідку частину акуратно зливають. Олію обліпихи необхідно зберігати в холодильнику.

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