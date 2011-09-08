Нерозчинна і розчинна кава: яка корисніша?
У 80 разів більше корисних речовин
Саме нерозчинну каву учені шведського Університету Умеа вважають набагато кориснішою за всі інші види. У жінок, які вживали її 4 рази на день, ризик захворювання раком грудей був набагато меншим, ніж у тих, хто пив її один раз в день.
Головна різниця між нерозчинною і розчинною кавою в тому, що в нерозчинній міститься в 80 разів більше специфічних для кави нерозчинних жирних кислот. Ці кислоти запобігають виникненню раку.
В ході дослідженнядвох видів кави, в якому брало участь 64,603 осіб, учені прийшли до висновку, що розчинна кава, навпаки, може провокувати виникнення раку, зокрема, раку простати, навколоректального раку і інших локалізацій.
Дослідження недавно було опубліковане в науковому онкологічному журналі і є першим в світі, яке порівняло вплив двох способів готування кави на ризик виникнення раку.