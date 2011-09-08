Рис виводить солі із суглобів

65-річна Катерина Мішина з райцентру Кам`янка на Черкащині виводить із суглобів солі рисом. Замочує його в перевареній воді й щодня з`їдає натщесерце по ложці.

— П`ять років тому знайома порадила вигнати солі рисом, – розповідає. — Я бідкалася, що голову вже повернути не можу, так шию зводило. То вона й навчила мене. Треба взяти простого нешліфованого рису скільки ложок, як вам років. Всипати його в банку, залити холодною кип`яченою водою й поставити в холодильник. Щодня з банки набираємо ложку з "кабанчиком", варимо до півготовності й з`їдаємо натщесерце.

Господиня бере ложку крупи, всипає в малу сковорідку, заливає двома ложками води й ставить на вогонь, доки не википить. Напівсирий рис о сьомій ранку з`їдає, не запиваючи водою. Опісля 2 год. не можна ні їсти, ні пити.

— З банки із замоченим рисом щоранку слід зціджувати воду й заливати свіжої. Я щовечора кипятю. Рис у воді набрякає, тому процедура буде на кілька днів довшою, ніж мені років.

Катерина Мішина востаннє такі процедури робила п`ять років тому. Тривало лікування два місяці. За той час схудла на 5 кг.

— Виводити солі можна не частіше, ніж раз на п`ять років. Рис витягує не лише солі, а й різні поживні речовини. Тому не слід зловживати. Ефекту вистачає цей час. Я вперше, як прочистила організм, кілок у шиї пропав. Уранці зарядку роблю. Після очистки аж здивувалася — почала долонями доставати до підлоги. Зараз уже не можу, тому повторюю процедури.

Розповідає, що ефект настає за тиждень-два до закінчення процедур. Починає крутити руки, ноги.

— У мене аж м`язи на руках боліли. Подзвонила знайомій, вона заспокоїла, що то так треба, бо в організмі відбуваються процеси очищення. Пояснила, що коли подивитися під мікроскопом на рис, то він має пори, як мочалка. У ті пори і вбирає солі, шлаки й інші речовини.

gazeta.ua