Обличчя - проекція внутрішніх органів людини

Всі ми можемо зізнатися в тому, що при першому знайомстві з людиною перш за все звертаємо увагу на її обличчя. Багато лікарів, щоб заздалегідь оцінити стан здоров`я пацієнта, так само уважно оглядають шкіру обличчя. Обличчя — це дзеркало внутрішніх органів людини. Огляд обличчя пацієнта полягає в дослідженні зовнішнього вигляду шкіри. Шкіра обличчя тісно пов`язана з роботою внутрішніх органів. Досвідченому лікареві багато що розповість стан шкіри обличчя, її колір, вологість, судинний малюнок, розташування і глибина зморшок. При виникненні в органах порушень на шкірі у визначених, відповідних даним органам місцях, можуть виникнути висипання. Шкірні проблеми, не пов`язані ні з якими внутрішніми збоями, за деякими даними дерматологів - всього 5%. Шкіра обличчя, як лакмусовий папірець, реагує на стан організму. Наприклад: у випадках проблем з кишечником або нирками, шкіра, як важливий орган виділення, бере на себе додаткову місію - виводити продукти обміну речовин. І в цьому випадку на шкірі можуть з`явитися вугрі, комедони, а також набряклість, блідість і т.п.

На кожній конкретній частині лиця лежить відповідальність за функціонування якого-небудь внутрішнього органу.

Коротке тлумачення захворювань по обличчю виглядає так:

Щоки - легені.

Кінчик носа - серце.

Ніздрі - бронхи.

Середня частина носа - шлунок.

Верхня частина носа - підшлункова залоза.

Очі - нирки і яєчники у жінок і яєчка у чоловіків.

Ліве око - селезінка і підшлункова залоза.

Праве око - печінка і жовчний міхур.

Ділянка між бровами - печінка.

Скроні з обох боків - селезінка.

Лоб як ціле - тонкий кишечник.

Периферична ділянка лоба - товстий кишечник.

Верхня частина лоба - сечовий міхур.

Рот - травний тракт.

Верхня губа - шлунок.

Внутрішня частина нижньої губи - тонкий кишечник.

Периферична частина нижньої губи - товстий кишечник.

Куточки губ - дванадцятипала кишка.

Ділянка навколо рота - статеві органи.

Докладніше тлумачення захворювань по обличчю

Ділянка лоба представляє проекційну зону кишечника. Причому нижня його частина відноситься до тонкого кишечника, а верхня — до товстого. Ділянка початку зростання волосяного покриву на лобі — проекція порушень сечового міхура, нижня частина підборіддя з ділянкою у напрямку до шиї також відповідає аналогічним відхиленням. Зона жовчного міхура розташовується на скронях. При порушеннях в його роботі спостерігається поява прищів і почервонінь, що часто супроводжується виникненням головного болю скроневої локалізації. Додатково можна відзначити, що в деяких випадках наголошується виникнення жовтизни обличчя. Іктерічність (пожовтіння) склер очей також супроводжує гострі, а іноді і хронічні порушення функції жовчного міхура.

Ділянка між бровами над переніссям виявляється при відхиленнях в роботі печінки. При хронічних захворюваннях печінки можна спостерігати виникнення порушень функції щелепних суглобів. На початковому етапі захворювання це виявляється хворобливістю при пальпаторному дослідженні, причому лівий щелепний суглоб сигналить про неблагополуччя лівої частки печінки, правий — відповідно в правій. Іноді порушення печінкового характеру додатково виражаються почервонінням склери очей, зниженням гостроти зору.

Щоки людини несуть інформацію про можливо наявні порушення легенів. При цьому права щока відповідає правій легені, ліва щока — лівій. При органічних порушеннях легенів іноді спостерігається поява судинного малюнка або стійкої червоності. Форма легені повторюється формою виступаючої частини щоки, причому верх щоки — верхівка легені, а низ щоки — відповідно низ легені. Крила носа також відносяться до проекційних зон дихальної системи, а саме — бронхів. При бронхітах можна спостерігати їх почервоніння, появу прищів, крупних пор.

Серцеві порушення іноді виявляються у ділянці кінчика носа і указують на наявні аритмії. Деякі серцеві порушення позначаються виникненням червоної плями у верхній частині лівої щоки. Синій колір губ часто пов`язаний з порушеною діяльністю роботи серця і розладом кровообігу. Синюшність носогубного трикутника — це теж дуже небезпечний сигнал, застережливий про передінфарктних станах. Хворобливість брів при пальпації також додатково указує на розлади серця.

Перенісся — зона відхилень в роботі підшлункової залози і шлунку. При цьому особливу увагу слід звертати на такі ознаки, як набряклість, почервоніння, потемніння. Наявність в ділянці очей папілом свідчить про застійні явища, кистоутворення або схильності до цього. Наприклад, поява жирових бляшок у ділянці очей указує на застійні явища в нирках з утворенням піску або каменів.

Сечоводи проектуються на обличчі по носогубній складці. Вони починаються біля слізного каналу на обличчі і закінчуються в нижній частині підборіддя в районі проекційної зони сечового міхура. Підборіддя відображає стан відтворюючої системи людини. У жінок поява в цій ділянці прищів і почервонінь указує на порушення в придатках і яєчниках (причому і в цьому випадку має місце стороння відповідність). У чоловіків подібні ознаки говорять про розвиток або наявність простатиту. Одним словом, ця зона указує на застійні явище у ділянці малого тазу.

Різновелікість відкриття очних щілин з присутньою білою смугою під одним або під обома очима, підвищена білизна лоба з холодним потом указують на наявність сильного стресу, здатного порушити роботу внутрішніх органів. Такі стани доповнюються появою зайвої пітливості рук, ніг, пахових і пахвових ділянок. Якщо людина, що дивиться на вас, має білу смугу склери під або над райдужкою ока, то це свідчить про її позамежний стресовий стан. Така людина не здатна контролювати свої емоції і дії. Від неї можна чекати різних непередбачуваних вчинків аж до вбивства і самогубства. Тривале знаходження людини в цьому стані загрожує розладами не тільки центральної нервової системи, але і роботи внутрішніх органів.

Очі пацієнта часто можуть відображати як психічний стан, так і відхилення фізичного характеру. Сльозоточивість очей при виході з теплого приміщення в холодне або на вулицю указує на дефіцит калію в організмі. Часта безпричинна поява сліз на очах, підвищена плаксивість указує на глибокий невроз, патологію селезінки.

Звичайно, фахівець ніколи не поставить діагноз тільки за однією ознакою, він шукатиме підтвердження своєї здогадки і по інших критеріях.

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