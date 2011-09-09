Як довше залишатися засмаглою

В першу чергу необхідно знати, що тривалість засмаги залежить від того, де ти його одержала: на півдні, біля моря, в селі або ж на дачі. Морська засмага має тенденцію бліднути швидше, ніж північна. Але у будь-якому випадку є ряд методів, які допоможуть подовше поборотися за її збереження.

Більше вітаміну А.

Оскільки шкіра на сонці стає сухою, їй необхідне підживлення вітаміном А як зовні, так і зсередини.

Харчуйся правильно

Включи в свій раціон яловичу печінку, молоко, яйця, абрикоси, шпинат, моркву, загалом, червоні і жовті овочі і фрукти. Візьми собі на замітку: якщо щодня випивати склянку морквяного соку, починаючи ще з періоду отримання сонячних ванн, то засмага буде інтенсивнішою і довше зберігатиметься.

Зволожуй і захищай шкіру

Обов`язково використовуй зволожуючий крем. Зволожена шкіра "тримає" засмагу довше. Засоби з позначкою after sun можна продовжувати наносити вже по приїзді з відпустки, оскільки вони сприяють тривалому закріпленню засмаги.

Відмовся від сауни

Необхідно тимчасово відмовитися від відвідин лазні і сауни — з розпареної шкіри засмага зійде дуже швидко. Утримайся і від використання скраба — ефект буде той же, що і після сауни.

Використовуй народні засоби.

Для збереження засмаги можна додавати у ванну чай або каву, робити з них кубики льоду для умивання. Також добре допомагає маска для обличчя з помідорів і сиру (2–3 помідори очистити від шкірки, розім`яти і змішати з 2 столовими ложками свіжого сиру, чайною ложкою олії і столовою ложкою молока, нанести суміш на 15–20 хвилин, потім змити маску теплою водою і обполоснути обличчя холодною).

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