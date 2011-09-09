Як відбілити зуби в домашніх умовах?

09:33, 09 вересня 2011
Зарубіжні новини
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Через хвилину - біліші за сніг

Киянка Галина Онопенко, 25 років, працює асистентом в одній зі стоматологічних клінік Києва.

— Зараз пішла мода на відбілювання зубів. Лікарі не попереджають, що зовсім білими вони не стануть. Природний відтінок зміниться на один-два тони. Пацієнтам кажуть, щоб потім не пили кави та чаю, бо знов потемніють. Нові плями вивести складніше.

Після відбілювання зуби кілька тижнів болять від холодного, гарячого, кислого і солодкого. За три роки темніють знову. Із часом процедури призначають частіше. Якщо відбілювати зуби занадто часто, може розвинутися некроз емалі.

— Достатньо раз на півроку знімати із зубів скам`янілий наліт. Решту зробить слина та харчування. Добре чистять морква та селера, дають блиск ананаси та апельсини. Учені вважають, що білки з молока кріпляться до емалі та латають її.

Тернопілька Галина Цимбалюк, 55 років, відбілює зуби содою.

— Мені заздрять, що маю голлівудську усмішку. Змолоду завела правило раз на місяць замість пасти насипати на щітку харчову соду. Інколи змішувала порівну соду, перекис водню, сіль і зубну пасту. За хвилину зуби стають білосніжними. Щоб зміцнити ясна і зуби, щодня їм свіжий сир, побризканий соком лимона.

Емаль відбілюють активованим вугіллям. Протягом хвилини таблеткою натирають зуби, оминаючи ясна. Після цього добре полощуть теплою водою.

gazeta.ua

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