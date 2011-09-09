Чим корисні ягоди чорної бузини?

Бузина чорна виростає в південних районах країни. Офіцинально лікарською сировиною є квіти бузини, що мають протизапальну, сечогінну, відхаркувальну, потогінну і жовчогінну дії.

У народній медицині активно використовуються плоди, кора і коріння бузини чорної. Їх застосовують перш за все як сечогінне для регуляції обмінних процесів організму в цілому; часто включають в збори для лікування сечокам`яної хвороби і цукрового діабету.

Наукові дослідження останніх років підтверджують ці дані і дозволяють віднести бузину до імуномодуляторів другого ряду, що, м`яко стимулюючи захисні сили, не викликають імунодепресії, благотворно впливають на функції регуляторних систем. Відвар плодів бузини або кисіль з них в педіатричній практиці використовується як послабляюче.

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