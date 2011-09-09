У ЄС дозволили лікувати мігрень електростимуляцією нервів

Електронейростимулятор, що імплантується, схвалений до застосування для лікування мігрені в країнах Євросоюзу, пише Fox News.

Апарат для електростимуляції периферичних нервів під назвою Genesis виробляє американська компанія St. Jude Medical Inc., що спеціалізується на виготовленні протезів серцевих клапанів, штучних водіїв ритму та інших медичних пристроїв.

У США, де виробляється нейростимулятор, його застосування поки що не дозволене – Управління з продуктів і ліків країни (FDA) не задовольнилося результатами проведених клінічних випробувань, передає Лента.ру.

Принцип дії Genesis полягає в подачі електричних імпульсів на периферичні підшкірні потиличні нерви, що зменшує прояви мігренозної аури (порушення зору, нудоту тощо) і больові відчуття при розвинутому нападі.

Імпульси подаються до нервів по одному або кільком тонким електродам, що імплантуються під шкіру голови. Ці електроди з’єдннані із закріпленим на попереку генератором імпульсів.

Genesis схвалили до застосування в ЄС при хронічній мігрені, стійкій до терапії. Критеріями для цієї форми захворювання є: характерний головний біль, що триває як мінімум чотири години на день і виникає не менш як 15 днів на місяць, обумовлені ним обмеження працездатності й неефективність прийому щонайменше трьох профілактичних препаратів.