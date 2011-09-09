Квасоля чи рис: що корисніше?

Що корисніше для здоров`я – рис або квасоля? Як показало нове дослідження, регулярне вживання квасолі захищає від розвитку проявів, які вважаються передвісниками діабету другого типу.

Симптоми підвищеного ризику розвитку діабету і хвороб серцево-судинної системи, або метаболічний синдром, включають ожиріння у ділянці талії, порушення ліпідного обміну, підвищення тиску і зниження чутливості до інсуліну.

Серед 2000 чоловіків і жінок, які регулярно замість рису їли квасолю, ризик розвитку симптомів діабету знижувався на 35%. Згідно поясненням коста-ріканських учених, рис в процесі метаболізму дуже швидко перетворюється на цукор, оскільки є чистим крохмалем. У квасолі, на відміну від рису, більше клітковини, так само як і білка. Квасоля має низький глікемічний індекс, а значить, викликає набагато менш сильну інсулінову реакцію.

Як відзначили коста-ріканські учені, з тих пір, як країна стала більш урбанізованою, жителі перейшли з бобів на рис, а кількість випадків захворюваності діабетом значно зросла. Експерти з Гарварду підтверджують здогадку своїх колег. Згідно їх дослідженням, люди, які їдять більше рису, частіше страждають від гіпертонії, підвищеного рівня цукру і ліпідів в крові і зниженого рівня «хорошого» холестерину.

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