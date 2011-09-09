Південь США й півноч Мексики залишилися без електрики

На півдні США й у північних районах Мексики у четвер увечері відбулося масове відключення електроенергії.

Як передає Радіо «Свобода», близько 6 мільйонів споживачів залишилися без електрики. Найсильніше це торкнулося міста Сан-Дієго, життя в якому на декілька годин виявилося практично паралізованим. Найбільш важливі об`єкти, зокрема лікарні й поліцейські дільниці, підключено до запасних генераторів.

Збій стався в енергетичній системі південно-західних штатів США й торкнувся підключених до неї північних провінцій Мексики.

Влада запевняє, що протягом п`ятниці неполадки буде усунено. За попередніми даними, причина аварії – помилка техперсоналу на одній із розподільних станцій у штаті Аризона.