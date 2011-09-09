Південь США й півноч Мексики залишилися без електрики
13:20, 09 вересня 2011Зарубіжні новини
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А це 6 мільйонів осіб
На півдні США й у північних районах Мексики у четвер увечері відбулося масове відключення електроенергії.
Як передає Радіо «Свобода», близько 6 мільйонів споживачів залишилися без електрики. Найсильніше це торкнулося міста Сан-Дієго, життя в якому на декілька годин виявилося практично паралізованим. Найбільш важливі об`єкти, зокрема лікарні й поліцейські дільниці, підключено до запасних генераторів.
Збій стався в енергетичній системі південно-західних штатів США й торкнувся підключених до неї північних провінцій Мексики.
Влада запевняє, що протягом п`ятниці неполадки буде усунено. За попередніми даними, причина аварії – помилка техперсоналу на одній із розподільних станцій у штаті Аризона.
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