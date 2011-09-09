Чим корисна калина?

Народ знав, що оспівувати: героїня безлічі пісень — калина — не тільки красива, але і лікувальна ягода. Причому користю вона наливається саме зараз, восени, тому знайдуться люди, яким буде корисно пройти курс калинового лікування.

Своїм лікувальним ефектом калина зобов`язана корисним речовинам. Вітамін С і антиоксиданти-флавоноїди прискорюють одужання при інфекціях, кумарини і вітамін К зменшують кровоточивість, ефірні олії заспокоюють і знижують тиск (завдяки сечогінній дії), перешкоджають відкладенню холестерину, а дубильні речовини заживлюють і знезаражують при проблемах з органами травлення.

Кому не можна. Препарати з калини діють дуже м`яко і не мають побічних ефектів. Проте є і ті, кому калина протипоказана: це люди, схильні до тромбоутворення, з підвищеною здатністю крові згущуватися, а також вагітні.

НАРОДНІ РЕЦЕПТИ При застуді, кашлі і від вугрів Приготуйте настій: залийте 10 г плодів 200 мл кип`ятку, дайте настоятися 40 хв. Пийте по 1/3 склянки 3 рази на день. При вугрях настій потрібно не тільки пити, але й змащувати ним їх 3—4 рази на день.

При атеросклерозі, гіпертонії, нервовому збудженні, застуді Перетріть свіжі плоди калини з медом (у кого алергія — з цукром) і їжте їх по 1 ч.л. 3—4 рази на день, запиваючи водою. При цих же проблемах допомагає калиновий сік. Для його приготування відіжміть з плодів сік, прагнучи не сильно натискати, щоб не видавити з шкірки багато гіркоти. Пийте по 50 мл 2—3 рази на день.

При рясних місячних

Допоможе екстракт калини — він зменшує кровоточивість (завдяки речовинам-кумаринам, що містяться в ній). Для цього залийте 1 частину плодів калини 1 частиною 50% спирту, дайте настоятися 2 тижні і приймайте по 30—40 крапель 3 рази на день.

При запаленні шлунку і кишечника

Розімніть 1 ст.л. сирих плодів калини і приймайте у такому вигляді за 30 хв. до їжі, 3—4 рази на день.

Для вибілювання шкіри, від вугрів Змішайте свіжий сік калини порівну із сметаною і накладіть маску на обличчя на 20 хв., після чого змийте її водою.

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