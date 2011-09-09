У Китаї затонув пором зі школярами

У Центральному Китаї затонув пором, на борту якого перебувало близько 30 школярів.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на китайське радіо.

На даний момент підтверджена загибель, щонайменше, 11 чоловік. Десятеро з них - школярі. Серед загиблих також літня людина, йдеться у повідомленні.

Очевидці стверджують, що пором був перевантажений.

Трагедія сталася сьогодні у другій половині дня в місті Тантянь провінції Хунань. Подробиці інциденту поки що не відомі. Повідомляється лише про те, що на борту порома перебували 20-30 школярів, які поверталися додому на канікули, щоб відзначити 12 вересня традиційне свято середини осені.