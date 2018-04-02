Цікаві факти про колір

Відповідно словнику, колір — це якісна суб`єктивна характеристика електромагнітного випромінювання оптичного діапазону, визначувана на підставі виникаючого фізіологічного зорового відчуття і залежна від ряду фізичних, фізіологічних і психологічних чинників.

10 місце: Хоча багатоколірний спектр веселки безперервний, за традицією виділяють 7 кольорів. Першим це запропонував Ісаак Ньютон, правда, спочатку він розрізняв тільки п`ять — червоний, жовтий, зелений, блакитний і фіолетовий.

9 місце: Блакитний колір очей — це результат мутації в гені HERC2, через який у носіїв такого гена понижене вироблення меланіну у веселковій оболонці ока. Виникла ця мутація приблизно 6–10 тис. років тому в північно-західній частині чорноморського побережжя.

8 місце: Більярд відбувся як гра з палицею і кулями на відкритому повітрі. Тому сукно на більшості більярдних столів зелене, як колір трави.

7 місце: Грецькі мармурові скульптури зовсім не були білими. Колись статуї розфарбовували. Просто фарби змилися з часом.

6 місце: Фламінго мають інтенсивне рожеве забарвлення через те, що їдять маленьких червоних рачків або водорості, в яких міститься каротиноїд. Якщо позбавити фламінго цієї дієти, вони стануть брудно-білими.

5 місце: Щенята далматинців народжуються повністю білими.

4 місце: Трибарвна зубна паста насправді біла усередині всього тюбика. Різноколірною вона стає тільки в шийці тюбика, в яку вмонтовані ємності з кольоровими наповнювачами. Тюбик був запатентований в США в кінці 1950-х років.

3 місце: «Білим шумом» називається сигнал з рівномірною спектральною щільністю на всіх частотах і дисперсією, рівній нескінченності. Приклад білого шуму — це звук водопаду. Проте крім білого виділяють велике число інших кольорових шумів. Існує рожевий, червоний, синій, фіолетовий, сірий і багато інших шумів.

2 місце: У одній з в`язниць штату Джорджія вся внутрішня частина чоловічого відділення фарбована в рожевий колір, а увязнені носять рожеву форму. Після цього нововведення у в`язниці стало значно менше конфліктів серед увязнених.

1 місце: По кольору шотландських килтів можна точно сказати, з якої місцевості походить той або інший шотландський рід. Адже фарбники раніше були натуральними, і добували їх з тих рослин, які були під рукою. Раніше в Шотландії мала місце колірна диференціація килтів. Залежно від свого сану людина мала право носити килт з обмеженим набором кольорових смуг. Шестикольоровий килт був винятковим привілеєм короля.

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