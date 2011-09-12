Щоденні ритуали радості

Щоб щодня була радість, а ваші думки були в порядку, дотримуйтеся декількох нескладних ритуалів. Вони наповнять день новим сенсом, допоможуть знайти здоров`я і гармонію.

Психолог Робін Шарма дає 10 порад, які цьому сприятимуть.

1. Ритуал самоти.

Бувай наодинці з собою щодня не менш 20 хвилин. Без телефонів, комп`ютерів, телевізорів. Просто посидь в тиші, сходи на прогулянку або виберися на природу.

2. Ритуал фізичної досконалості.

Задумайся, яке тіло ти б хотів мати років в 70 і що ти для цього робиш? Більше рухайся, займай своє тіло щоденно. Це може бути що завгодно: фітнес, плавання, біг, танці. Одержуй задоволення від фізичних навантажень.

3. Ритуал здорового харчування.

Сигарети, алкоголь, напівфабрикати і фаст-фуд - все це явно не на користь твоєму організму. Приділяй увагу своєму меню і правильності вживання їжі.

4. Ритуал знань.

Читай мінімум 30 хвилин в день. Постійно відкривай для себе нове. Не стій на місці, застосовуй свої знання щодня і прагни до нових.

5. Ритуал власного відображення.

Не забувай аналізувати кожен минулий день, це допоможе зробити наступний краще. В кінці дня пригадай всі свої вчинки і думки, усвідом, що зробила не так. Подумай, чи використовувала ти свій час і можливості по-максимуму.

6. Ритуал раннього пробудження.

Просинайся раніше, не спи до останнього. Прокинувшись, подумай, як би ти провела день, якби він був твоїм останнім?

7. Ритуал музики.

Нехай тебе супроводжує приємна музика. Вона настроїть тебе на позитивний лад.

8. Ритуал вимовленого слова.

Не дупускай негативних думок. Прагни не лаятися, погано про когось відгукуватися і критикувати. Позитивний настрій і добрі думки творять дива.

9. Ритуал гармонійного характеру.

Працюй над поліпшенням свого характеру, розвивай його кращі сторони. Не забувай мислити позитивно.

10. Ритуал простоти.

Живи просто: концентруйся на головному і не угрузай в дрібницях.

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