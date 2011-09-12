Який сік вранці пити, щоб не старіти

Згідно з результатами дослідження, включення фруктових соків в дієту допоможе понизити ризик виникнення хвороби Альцгеймера і деяких інших захворювань. Команда учених з університету м.Глазго провела дослідження, яке було покликане в черговий раз довести користь антиоксидантів для організму людини. Антиоксиданти — це речовини, які зменшують руйнівну дію вільних радикалів, — основного джерела хвороб і старіння — на клітини організму.

Згідно з результатами дослідження, включення фруктових соків в дієту допоможе понизити ризик виникнення хвороби Альцгеймера і деяких інших захворювань. Учені проаналізували хімічний склад декількох видів соків і підрахували кількість антиоксидантів, що містяться в них. Дослідники виявили, що у виноградному, яблучному і журавлинному соках міститься підвищена кількість корисних хімічних сполук.

Особливу увагу учені звертали на наявність в соках хімічних сполук — поліфенолів. Раніше було доведено, що поліфеноли, будучи сильними антиоксидантами, знищують вільні радикали і допомагають людині знайти здоров`я, оберігаючи від хронічних захворювань.

Результати дослідження показали, що виноградний сік містить найбільшу кількість найрізноманітніших поліфенолів, а також запас антиоксидантів, еквівалентний виявленому недавно в червоних винах Бордо.

Не всі соки корисні однаково. Проте, включивши в щоденний раціон виноградний, грейпфрутовий, яблучний з м`якоттю і журавлинний соки, ви збільшите кількість антиоксидантів в організмі, допомагаючи йому боротися з багатьма хронічними захворюваннями.

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