Ложка оливкової олії - ліки від депресії

За стан імунітету людини відповідає тимус або вилочкова залоза. Вона більше всього віддає перевагу вітамінам Е і А. Чем вищою є їх концентрація, тим успішніше даний орган може боротися з мікроорганізмами.

Завдяки регулярному вживанню томатного соку підвищується концентрація А-вітаміна у всіх клітинах людського організму. Стосовно вітаміну Е, то його недолік можна нескладно подолати, приймаючи щодня по столовій ложці оливкової олії – в салатах або в чистому вигляді.

Психічна активність стимулюється жирними ненасиченими кислотами (кращими джерелами є рослинні олії, а також жирні види риб: тунець, оселедець, скумбрія).

Протеїни допомагають в боротьбі з астенією і стомленням. У цих білках тваринного походження містяться амінокислоти, самостійний синтез яких не проводиться нашим організмом. Через це не можна відмовлятися від пісної курятини або яловичини.

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