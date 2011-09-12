Більш як 200 тіл знайдено на місці катастрофи порому в Танзанії

Більш як 200 тіл знайдено на місці аварії перевантаженого порому біля узбережжя Танзанії.

Як повідомляє РІА «Новости», за останніми даними, непізнаними залишаються 28 тіл.

Пором MV Spice Islander затонув, коли здійснював рейс з острова Занзібар на материкову Танзанію. Точна кількість людей, які перебували на борту, невідома, однак вона на сотні перевищувала допустимий ліміт у 600 людей.

Сильний вітер у районі корабельної аварії може перешкодити проведенню пошуково-рятувальної операції. Представники поліції висловлювали побоювання, що вода може віднести тіла загиблих на значну відстань від острова Пемба, що належить Танзанії і розташований за 40 кілометрів на північ від Занзібару.