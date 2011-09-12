Танзанія: жертвами затонулого порома стало більше 240 осіб

Кількість жертв затонулого порома біля східного узбережжя Танзанії перевищила 240 осіб.

Як передає телеканал CNN, невпізнаними залишаються ще 28 тіл загиблих. Рятувальники вважають, що кількість жертв може збільшитися.

Пором MV Spice Islander затонув, коли здійснював рейс з острова Занзібар на материкову Танзанію. Точна кількість тих, хто перебував на борту, невідома, проте, за даними різних джерел, вона на сотні людей перевищувала допустимий ліміт у 600 осіб. До пошукової операції приєдналися військові і водолази з ПАР і британські вертольоти.

Наразі врятовано близько 600 осіб.

Сильний вітер в районі корабельної аварії може перешкодити проведенню пошукової рятувальної операції. Представники поліції висловлюють побоювання, що вода може віднести тіла загиблих на значну відстань від острова Пемба, що належить Танзанії і розташований за 40 кілометрів на північ від Занзібару.

Влада танзанійського острова Занзібар оголосили про триденну жалобу у зв`язку з трагічною загибеллю пасажирів порома. Занзібар є напівавтономією у складі Танзанії і з 2005 року має свій прапор, президента і власний парламент.