На АЕС у Франції стався вибух

На АЭС Маркуль у Франції у понеділок стався вибух. Існує ризик витоку радіації, повідомляє «РІА Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Обставини події уточнюються.

Маркуль (Marcoule) - один із центрів атомної промисловості Франції. АЕС розташована у департаменті Гар на півдні країни, у долині річки Рони.

АЕС управляється Комісаріатом з атомної енергії і компанією Areva.