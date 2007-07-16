Прес-конференція на тему: “Тендерний комітет МОЗ хоче вирішити проблеми хронічно хворих українців за допомогою геноциду. Державну закупівлю ліків сумнівної якості потрібно не допустити”. Учасники: Світлана Комар, зав.центром «Клініка для лікування дітей з ВІЛ/СНІДом”; Ірина Борушек, радник з політики та адвокації Всеукраїнської Мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.; Костянтин Лєженцев, незалежний міжнародний експерт з лікування. Учасники розкажуть про проведення МОЗ непрозорого тендеру, за результатами якого за кошти національного бюджету планується закупити ліки сумнівної якості, за всіма ознаками, незаконно. Препарати, обрані для закупівлі, зареєстровані в Україні безпосередньо перед проведенням тендеру та не застосовуються в жодній країні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 425-69-89.