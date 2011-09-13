Вижити після авіакатастрофи допоміг досвід бойскаута

35-річний Мінор Відаль став єдиним, хто вижив після падіння літака, який розбився у вівторок в Болівії. На борту приватного повітряного судна авіакомпанії "Аерокон" летіли дев`ять осіб.

Уламки літака були виявлені в 500 кілометрах від столиці Болівії, міста Ла-Пас. У момент аварії пасажир, що вижив, сидів в хвості салону. У нього було зламано декілька ребер, пише ІТАР-ТАРС.

Більше двох діб чоловік провів в джунглях, покладаючись на свої навики байскаута і на досвід походів на рибалку. Щоб не померти з голоду і від спраги, він їв комах і пив власну сечу, повідомляє РІА Новини. Біля свого куреня він своєю кров`ю намалював стрілку, сподіваючись, що рятувальники побачать цей знак.

Проте це йому не допомогло. Людей йому вдалося зустріти в декількох кілометрах від місця аварії - рятувальники йшли пішки. "Ми побачили людину на березі ріки, яка подавала нам сигнали, - розповів керівник рятувальної операції. - Коли ми підійшли ближче, чоловік впав на коліна і почав дякувати Господу".

travel.mail.ru