МАГАТЕ розслідує вибух на ядерному об'єкті у Франції

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розслідує обставини вибуху на території ядерного комплексу "Маркуль" на півдні Франції.

Як повідомляє Reuters, глава МАГАТЕ Юкія АМАНО звернувся до влади Франції за роз`ясненнями.

За останніми даними, які наводить Le Figaro, вибух стався в одній з печей на майданчику з переробки і пакування низькоактивних ядерних відходів Centraco в місті Кодолє. В результаті події одна людина загинула, щонайменше четверо постраждали. Раніше повідомлялося про можливий витік радіації, проте згодом ця інформація була спростована, передає Лента.ру.

За даними видання, в центрі Centraco, який відноситься до ядерного дослідницького комплексу "Маркуль", переробляються об`єкти, побічно пов`язані з атомною промисловістю - клапани, насоси, деякі вузли, а також використана уніформа співробітників ядерного центру. У безпосередній близькості від місця події ядерних реакторів немає. Таким чином, про радіоактивний викид і опромінювання потерпілих у результаті інциденту не йдеться. Цю інформацію підтверджує РІА «Новости» з посиланням на джерело в МАГАТЕ.

Як відзначили співбесідники Le Figaro, подію можна віднести до розряду «нещасних випадків на виробництві». У зв`язку з відсутністю загрози радіоактивного викиду, влада країни вирішила не проводити евакуацію населення, що проживає в районі комплексу "Маркуль".

Вибух на території ядерного комплексу стався опівдні 12 вересня. Відразу після події територія комплексу була оточена. На місце прибули пожежники, поліція, медики і представники департаменту Гар (Gard).

Ядерний комплекс "Маркуль" було введено в експлуатацію в січні 1956 року і він є одним із 10 ядерних дослідницьких центрів у Франції. На території комплексу діють три реактори, що працюють на MOX-паливі. Реактори використовуються лише в інтересах науково-дослідного центру і енергії споживачам не поставляють.