Ягідні коктейлі захистять від раку

Нещодавно учені з`ясували, що фруктово-овочева дієта, крім того що допомагає шлунку, захищає організм від розвитку раку. Нові дослідження показали, що такі ж властивості мають ягоди – вони ефективно борються із захворюваннями і запобігають раку.

Раніше було відомо тільки про цілющі властивості журавлини і авокадо. Але тепер учені довели, що чорна і червона смородина, ожина і малина, полуниця і бузина не гірше за фрукти і овочі борються з раком і запобігають йому.

Так відбувається, тому що в ягодах містяться вітаміни А, С, Е, фолієва кислота, селен, кальцій, поліфеноли і антоціан. Останній істотно знижує шанси розвитку пухлин.

Звичайно, не можна ласувати ягодами цілий рік, але заморожені мають якості не гірші. Зробіть собі ягідний коктейль і захистіть від хвороб.

likar.info