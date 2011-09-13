Валеріана знімає безсоння

Народний засіб для заспокоєння – валеріана – покращує сон при менопаузі.

Дослідники з Тегеранського Університету (Іран) давали протягом місяця по дві капсули валеріани 100 жінкам, які мали безсоння при менопаузі. У результаті, 30% жінок відзначили поліпшення сну.

Слід зазначити, що на відміну від інших седативних препаратів валеріана не викликає таких побічних дій, як головний біль або розлади травлення.

Існують також думки учених, обгрунтовані науковими дослідженнями, які стверджують, що корінь валеріани абсолютно не ефективний як седативний препарат і даремний з медичної точки зору.

gigamir.net