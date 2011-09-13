Питний колаген уповільнює старіння

Бажання кожного — якнайдовше залишатися молодим. Але ритм життя сучасної людини не залишає часу замислюватися про здоров`я та належний догляд за своєю шкірою, яка витримує велике навантаження. Шкіра втрачає здоровий вигляд і пружність унаслідок втрати природного колагену. Для вирішення цієї проблеми винайшли препарати на основі колагену. Про властивості колагену розповідає лікар нетрадиційної медицини Микола Панченко. Він очолює Харківський медичний коледж №1.

— Колаген — це будівельний матеріал, який формує і склеює клітини організму. Він забезпечує міцність та еластичність тканинам та органам. Входить до складу всіх хрящів, сухожиль, зв`язок, кісток. За його допомогою формується шкіра, волосся, м`язи, а також життєво важливі органи. Від колагену залежить, наскільки молодо людина виглядає і почувається.

Колаген виготовляють у вигляді питного порошку, кремів для суглобів та хребта. Також роблять косметику зі зволожувальними кремами для обличчя і рук.

Який колаген найкорисніший?

— Його краще приймати у вигляді порошку, який майже повністю засвоюється організмом. Він має високу харчову цінність, бо на 98 відсотків складається із білка. Таким препаратом добре лікувати глибокі та мімічні зморшки, розтяжки, болі в суглобах та артрити. Колаген відновлює сполучну тканину при великих навантаженнях на хребет і суглоби. Його корисно вживати людям, які займаються активним спортом або мають великі фізичні навантаження. Він також помічний при травмах і швидко гоїть рани. Приймають колаген і професійні спортсмени.

Креми для суглобів і хребта, а також косметику радять наносити на проблемні місця. Вони підсилюють дію питного колагену.

gazeta.ua