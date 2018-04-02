Кавунове лікування

Сезон зелених смугастих ягід з рожевою соковитою м`якоттю всередині в розпалі. А це означає, що час спробувати підлікувати свій організм за допомогою баштанних. У одній з наших минулих статей ми розповіли Вам, дорогі читачі, про те, як правильно вибрати кавун. На що слід звернути особливу увагу при покупці і що саме потрібно перевірити, ми вже писали. На цей раз ми розповімо Вам, від чого Вас може вилікувати ця ягода, а кому вона, навпаки, протипоказана.

Кавуни давно перестали вважатися даремними ласощами, які, швидко потрапляючи в організм, також швидко з нього зникають. Фахівці з`ясували, що за рахунок великої кількості вітамінів ця ягода навіть за такий короткий час перебування в наших організмах здатна зробити на них благотворний вплив. Регулярно вживаючи кавуни, Ви тим самим можете не тільки очистити свій організм, провести профілактику деяких захворювань, але і втратити декілька зайвих кілограм. А завдяки своїм сильним сечогінним властивостям кавун можна і зовсім використовувати як ліки.

Фахівці говорять однозначно: кавуни здатні полегшити стан при багатьох захворюваннях. Крім того, їх корисно вживати з профілактичною метою. Але основною безперечною властивістю цієї ягоди є очищення організму в цілому і нирок, зокрема. За рахунок чого досягається цей ефект? Фахівці пояснюють: кавун на 90% складається з води.

Окрім води, в кавуновій м`якоті містяться також корисні для травлення вуглеводи, клітковина, легкозасвоювані вуглеводи — фруктоза, лужні речовини і білки.

Напевно відомо, що найбільша ягода серед інших ягід містить також величезну кількість різних вітамінів: А, В1, В2, В3, В6, З, РР, калій, магній, кальцій, селен, залізо, мідь, марганець, нікель, цинк, фосфор.

Крім того, в кавуновій м`якоті містяться могутні природні антиоксиданти: лікопен, бета-каротин, лютеїн. Вони допомагають поліпшити роботу імунної системи, а також попередити багато серйозних захворювань.

Отже, кому і яким чином може допомогти кавун? По-перше, цей представник баштанних стане справжнім порятунком для тих, у кого порушена робота кишечника. Клітковина, що міститься в кавунах, покращує травлення. Саме тому цю соковиту ягоду рекомендується вживати при закрепах. І, навпаки, її з обережністю слід їсти, якщо у Вас спостерігається розлад шлунково-кишкового тракту, попереджають лікарі.

По-друге, тривале вживання кавунів допоможе страждаючим від хронічного гастриту. Зокрема, лікування кавуновою дієтою дає позитивні результати при запальних захворюваннях слизистої оболонки шлунку з підвищеною кислотністю. Останню допоможуть нейтралізувати лужні речовини, що містяться в кавуновій м`якоті.

Допоможе кавун і всім тим, кому треба «почистити» організм від шлаків, а нирки від піску. Кавун має хороші сечогінні властивості, завдяки яким з організму можна вивести навіть дрібні камінчики. Цю ягоди деякі лікарі «прописують» при деяких інфекційних захворюваннях нирок. Виручить зелений круглий смугастик і при циститі. Проте це не означає, що під час загострення цієї хвороби треба повністю відмовитися від ліків на користь кавуна. Цього робити все-таки не варто.

Кавуни слід застосовувати тим, у кого є хвороби печінки і жовчних шляхів. Адже сік і м`якоть цієї солодкої ягоди є не тільки ефективним сечогінним, але і прекрасним жовчогінним засобом.

Варто порекомендувати почастіше куштувати кавунову м`якоть і гіпертонікам. За рахунок своєї сечогінної дії вона може допомогти їм понизити артеріальний тиск.

За рахунок своїх сечогінних властивостей кавун показаний не тільки при гіпертонічній хворобі, але і при подагрі.

Ця ягода буде корисна також при артритах. Крім того, вона сприяє зниженню холестерину, а значить її непогано вживати при атеросклерозі. Крім того, поглинання кавунового соку і м`якоті сприяє нормалізації обміну речовин.

Кавун може допомогти вилікувати і хворе горло. В цьому випадку рекомендується попити кавуновий сік. Тільки у жодному випадку не холодний!

Кавунова дієта

На радість всім страждаючим від повноти кавун має одну особливістю: він вирізняється низькою калорійністю. А значить, від нього точно не можна поправитися, а навіть навпаки. Як порахували фахівці, 100 г кавунової м`якоті — це приблизно 30 ккал.

При кавуновій дієті протягом дня їдять тільки кавуни. Вживати їх треба з розрахунку: на 10 кг маси тіла 1 кг м`якоті. Причому одержану цифру можна розділити на 5 прийомів. Дану дієту треба витримати рівно 5 днів, після цього переходити на дієтичні продукти. Їх треба вживати протягом декількох днів: від 5 до 10. У ці дні можна куштувати каші, приготовані на воді, пісне м`ясо, різні види нежирної риби, салати з овочів і зелені, але на вечерю вже будьте добрі — тільки кавуни. Якщо зробите все правильно, 5-7 кілограм повинні піти.

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