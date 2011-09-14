Горобина очищає воду

Відвіку на Русі горобина користувалася особливою шаною. Про неї не тільки співали задушевні пісні — добре відомо про її цілющі властивості.

Так, землепроходці, коли важко було знайти чисту воду, настоювали у відрі болотної води листя горобини. Через 2 години запах і присмак болотяної води зникали повністю. Тобто природні фітонциди горобини з успіхом змагаються з іонами срібла, хлору і активованого вугілля.

Потрібно зірвати 3-4 гілочки на 3-літровий балон води. Через декілька годин цю воду можна спокійно пити і використовувати для приготування їжі.

Так, свіжим листям горобини можна користуватися до осені.

У травні можна зібрати квіти і листя горобини, підсушити їх і зберігати для використання взимку як вітамінів.

Плоди ж горобини — просто казка. За вмістом каротину вони перевершують моркву, вітаміну С в них значно більше, ніж в яблуках. Багато в плодах горобини і фосфору, без якого не йде засвоєння кальцію організмом.

До речі, плоди зберігаються практично всю зиму і навіть на деревах, якщо, звичайно, їх не скльовують птахи.

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