З чого зроблені соки, які ми п`ємо

З чого зроблені соки, які ми п`ємо

13:56, 16 липня 2007
3

Є кілька способів одержати натуральний сік. Перший - узяти, скажімо, апельсин і за допомогою нехитрого електропобутового приладу видавити з нього вологу. Шлях другий - піти в магазин і купити... Сік? Нектар? Напій?

Є кілька способів одержати натуральний сік. Перший - узяти, скажімо, апельсин і за допомогою нехитрого електропобутового приладу видавити з нього вологу. Шлях другий - піти в магазин і купити... Сік? Нектар? Напій? Щоб зрозуміти, що є що, доведеться пройтися технологічним ланцюжком «сокової індустрії».

Якщо ми купуємо сік, зроблений, скажімо, у Фінляндії, то не дуже замислюємося, що в цій країні апельсини або манго не ростуть. Як же вони потрапляють до пакету?

Плоди збирають десь у Марокко або Бразилії, вичавлюють з них свіжий сік і в «соконаливному» танкері в охолодженому вигляді везуть до Європи. А щоб не возити воду, що даремно міститься в соку, її заздалегідь випаровують, одержуючи згущений (концентрований) сік, що містить всі компоненти свіжого соку.

До речі, про це чесно написано на пакетах: «100%-ий сік, виготовлений із натурального концентрованого соку», - шляхом додавання до нього води. Консервантів у такому соку немає. В якості домішки можуть бути тільки натуральні ароматизатори, одержані з того ж виду фруктів.

Трохи далі стоять від натурального апельсина напої під назвою «нектар». Вони містять від 25 до 50% натурального соку (для персиків, слив, абрикос і інших фруктів з підвищеним вмістом м`якоті - натуральної фруктової частки). Все інше - це вода, цукор, лимонна кислота і натуральні ароматизатори, виготовлені, на відміну від соків, з будь-якого виду фруктів.

І останніми в цьому «соковому ряду» стоять сокові напої (fruit drink), що містять не меншого 10% натурального соку або натуральної фруктової частки.

Окремо хотілося б сказати про те, що в народі називають «сухими» або порошковими соками. Всі вони зроблені виключно з харчових добавок - цукрозамінювачів, підкислювачів, замутнювачів, барвників і штучних ароматизаторів - і не можуть претендувати на звання соків, нектарів і фруктових напоїв. Правда, всі інгредієнти цих порошків дозволені у виробництві і застосуванні.

Ясна річ, що сік виявиться дорожчим за нектар, напій і тим більше порошок. Тому прийом, який найчастіше зустрічається при фальсифікації соків - видавати нектар за сік або напій за нектар.

Для здоров`я покупців ці «хитрощі», в принципі нешкідливі. Але для гаманців - помітні. А тому уважно читайте, те, що написано на коробці соку найдрібнішими буквами, щоб не заплатити за рекламу або красиво написаний цінник. 

    Правда.ру

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter