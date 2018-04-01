З чого зроблені соки, які ми п`ємо

Є кілька способів одержати натуральний сік. Перший - узяти, скажімо, апельсин і за допомогою нехитрого електропобутового приладу видавити з нього вологу. Шлях другий - піти в магазин і купити... Сік? Нектар? Напій? Щоб зрозуміти, що є що, доведеться пройтися технологічним ланцюжком «сокової індустрії».

Якщо ми купуємо сік, зроблений, скажімо, у Фінляндії, то не дуже замислюємося, що в цій країні апельсини або манго не ростуть. Як же вони потрапляють до пакету?

Плоди збирають десь у Марокко або Бразилії, вичавлюють з них свіжий сік і в «соконаливному» танкері в охолодженому вигляді везуть до Європи. А щоб не возити воду, що даремно міститься в соку, її заздалегідь випаровують, одержуючи згущений (концентрований) сік, що містить всі компоненти свіжого соку.

До речі, про це чесно написано на пакетах: «100%-ий сік, виготовлений із натурального концентрованого соку», - шляхом додавання до нього води. Консервантів у такому соку немає. В якості домішки можуть бути тільки натуральні ароматизатори, одержані з того ж виду фруктів.

Трохи далі стоять від натурального апельсина напої під назвою «нектар». Вони містять від 25 до 50% натурального соку (для персиків, слив, абрикос і інших фруктів з підвищеним вмістом м`якоті - натуральної фруктової частки). Все інше - це вода, цукор, лимонна кислота і натуральні ароматизатори, виготовлені, на відміну від соків, з будь-якого виду фруктів.

І останніми в цьому «соковому ряду» стоять сокові напої (fruit drink), що містять не меншого 10% натурального соку або натуральної фруктової частки.

Окремо хотілося б сказати про те, що в народі називають «сухими» або порошковими соками. Всі вони зроблені виключно з харчових добавок - цукрозамінювачів, підкислювачів, замутнювачів, барвників і штучних ароматизаторів - і не можуть претендувати на звання соків, нектарів і фруктових напоїв. Правда, всі інгредієнти цих порошків дозволені у виробництві і застосуванні.

Ясна річ, що сік виявиться дорожчим за нектар, напій і тим більше порошок. Тому прийом, який найчастіше зустрічається при фальсифікації соків - видавати нектар за сік або напій за нектар.

Для здоров`я покупців ці «хитрощі», в принципі нешкідливі. Але для гаманців - помітні. А тому уважно читайте, те, що написано на коробці соку найдрібнішими буквами, щоб не заплатити за рекламу або красиво написаний цінник.

Правда.ру