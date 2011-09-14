Як вивести бородавку

34-річний Володимир Павлішенко три місяці виводить бородавку. Вона розрослася на весь палець.

— Місяців два тому щось вискочило біля самого ногтя. Через кілька тижнів стало великим, по краях з`явилось воспалєніє. Почав обрізати і припікати йодом. Усередині виднівся білий корінець. Пробував витягнути з помощью пінцета, але зміг відірвати тільки кінчик.

Кілька днів мастив рану чистотілом. Коли не допомогло, звернувся до лікаря.

— Бородавка — це вірус, як простуда чи грип, — каже дерматолог Анатолій Марценюк із Вінницької обласної лікарні. — Пацієнти помилково думають, що вона сама минеться. Це винятки, зазвичай нарости розростаються. Цього літа хворих побільшало. Ймовірно, через вологе і тепле повітря. Віруси в таких умовах добре розмножуються.

У 4-річної доньки киянки Ольги Куракси, 31 рік, бородавка виросла на п`яті. Дитина перед тим натерла ногу старим взуттям.

— Дитячий дерматолог подумала, що то мозоль від задніка, й виписала мазь карбодерм. Бородавка виросла завбільшки з п`ятикопійчану монету. Приморозили її азотом із термоса.

Наступного року нарости з`явилися на пальці, який дитина смоктала вві сні. За місяць поширилися на інші.

— Бородавки заразні. Часто бувають на місці травмування шкіри на руках та ступнях. Шкіра під ними може боліти, свербіти. Якщо розчесати, занесете інфекцію, — говорить 28-річний Кузьма Хобзей, дерматолог столичного Інституту псоріазу та хронічних дерматозів. — Можна заразитися від рукостискання або поручнів у транспорті. Один мій пацієнт заразився від гантелей у спортзалі.

Найбільші та найглибші бородавки зрізують. Менші припалюють струмом, лазером чи рідким азотом. Доньці Ольги Куракси призначили аплікації на п`яту. Щовечора мастила бородавку препаратом із молочною та ацетилсаліциловою кислотами. На ранок відпарювала і зішкрябувала мертву шкірку. Бородавки на пальцях рук виморожувала азотом.

— Але за тиждень вони знов виростали з глибини. Я дочекалася весни й почала раз на тиждень мастити їх свіжим соком чистотілу. Незчулася, як за місяць у доньки стала чиста шкіра.

gazeta.ua