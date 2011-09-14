Кому кавуни протипоказані?

При всіх безперечних плюсах і позитивних ефектах кавуни показані зовсім не всім. Пам`ятайте, що кавунова м`якоть дає значні навантаження на нирки, і у випадку, якщо вони у Вас не відрізняються здоров`ям, їсти кавуни у великій кількості не рекомендується.

З обережністю можна балуватися кавуновими часточками і тим, у кого є які-небудь захворювання серця. Оскільки м`якоть кавуна, як ми вже сказали, володіє вираженим сечогінним ефектом, разом з рідиною з організму просто витікають солі натрію і калію.

Останні необхідні для роботи серцевого м`яза. Їх недолік в організмі може погано позначитися на людях, страждаючих захворюваннями серцево-судинної системи. Їм слід проконсультуватися щодо вживання кавунів (особливо у великих кількостях) зі своїм лікарем.

Не варто об`їдатися кавунами і тим, у кого знижена кислотність шлункового соку і є захворювання підшлункової залози. Ці ягоди можуть викликати у них неприємні відчуття в шлунково-кишковому тракті.

Ну, а всім численним любителям кавунів ми можемо лише побажати смачного!

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