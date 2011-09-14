Дівчину паралізувало від знеболювального

Через помилку лікарів британка Софі Тайлер, 17 років, понад три роки прикута до інвалідного візка. Її спаралізувало через передозування знеболювального. Лише тепер лікарі визнали свою помилку. За недогляд медиків постраждала отримає матеріальну компенсацію.

Коли Софі було 14 років, у неї розболівся живіт. Не допомагало нічого. Її забрали в лікарню. Після обстеження вирішили видалити жовчні камені. Дівчині перед операцією зробили загальний наркоз. Потім — епідуральну анестезію у хребет.

Наступного дня після операції Софі поскаржилася, що затерпла права нога. Через два дні дівчина ледве ходила. Після обстеження з`ясували, що постраждав спинний мозок.

Софі з батьками живе у передмісті Ньюпорта.

— Я усвідомила, що паралізована, коли повернулася додому. Доки була в лікарні, думала, врятують, — розповідає. — Зараз усі до мене дуже добрі. Сподіваюся, що колись зможу ходити і вступлю до університету.

gazeta.ua