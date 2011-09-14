Хочеться смачненького: що це означає?

Подібне трапляється з кожним: іноді людині хочеться з`їсти певний продукт настільки сильно, що просто не в змозі стриматися. Чому так відбувається?

Учені вже давно займаються вивченням закономірності «їстівних» бажань і процесів в організмі.

Нещодавно медики з`ясували, що мимовільні сильні бажання певного продукту – це підказка самого організму. Тобто нам хочеться саме те, чого нам не вистачає. Так, бажання з`їсти рибу може свідчити про недостачу омега-3 жирів, м`ясо – про дефіцит протеїнів, а молочні продукти – вітамінів А і D.

Але найчастіше, це реакція організму на стреси. Так, відчуваючи страх або тривогу, нам хочеться шоколаду, який сприяє виділенню ендорфінів, або «гормонів щастя». Тобто ми самі себе заспокоюємо, не здогадуючись про це.

likar.info