Що таке цистит

У кінці літа у лікарів більшає пацієнток із болем внизу живота. Гінекологи пояснюють, жінки зазвичай не знають, що мають запалення сечового міхура. Підозрюють інфекцію.

— Усередині серпня потрапила під сильну зливу, змерзла, — говорить киянка Антоніна Некрасевич, 32 роки. — П`ять днів було боляче ходити в туалет по-маленькому. Бігала кожні 5 хвилин.

Антоніна знайшла симптоми недуги в інтернеті. Визначила, що в неї цистит.

— Із вечора ковтнула чайну ложку соди, запила її склянкою води. Потім випила ще літр. Думала, що бігатиму всю ніч. Але не прокинулась ні разу. На ранок забула про болячку. Потім пішла до лікарки, вона пояснила, що сода знизила кислотність сечі. Через те пропало подразнення. Прописала таблетки. Без них ота моя самодіяльність могла дати ускладення на нирки.

Запалення слизової оболонки сечового міхура називають циститом. У жінок недугу лікує гінеколог, у чоловіків — уролог. Призначають протимікробні препарати.

— Цистит частіше буває в жінок, бо мають коротший сечовивідний канал, — говорить столичний уролог Дмитро Мастеренко, 39 років. — Інфекція швидше піднімається у сечовий міхур. Буває, поширюється ще й гінекологічна інфекція. Але зазвичай просто активізуються бактерії, які є в сечовику в спокійному стані. Це буває від застуди чи переохолодження, коли знижується імунітет.

У чоловіків цистит проявляється, коли є хронічний уретрит або простатит.

— Від хронічного простатиту інфікований слиз потрапляє у канал та сечовий міхур. У чоловіків похилого віку таке саме відбувається через аденому — доброякісне ущільнення залози. Пухлина перетискає канал, і сеча частково залишається у міхурі. Це сприятливе середовище, щоб розвивались мікроби.

У молодих чоловіків інфекції проявляються яскравіше. Від зараження статевою інфекцією до простатиту може пройти всього місяць. Що далі, то більший ризик ускладнень.

Чоловіче здоров`я підривають чимало чинників: прискорений ритм життя, психологічні навантаження, перевтома, "розслабуха" з допомогою алкоголю та сигарет. До того ж організм атакують численні бактерії, не в усіх налагоджене статеве життя. Ці та інші причини можуть призвести до простатиту.

Останнім часом для лікування захворювання створили ефективні препарати.

gazeta.ua