ВООЗ попередила Європу про ріст захворюваності на туберкульоз

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) попередила країни Європи про зростання випадків захворювання на туберкульоз, стійкого до дії ліків, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Щорічно в європейських країнах реєструються 80 тисяч нових випадків захворювання.

За даними ВООЗ, особливо тяжка ситуація склалася у Східній Європі, зокрема в Росії, Україні та Азербайджані.

Лондон є столицею, де зафіксоване найбільше зростання числа хворих на туберкульоз - 3,5 тисячі щороку.

ВООЗ розробила план боротьби із захворюванням, до якого входять рання діагностика туберкульозу і більш доступне лікування. За підрахунками організації, це дозволить зберегти 120 тисяч життів в усій Європі до 2015 року.

Довідка УНІАН. В Україні з 1995 року оголошено епідемію туберкульозу. За ці роки від туберкульозу померло близько 150 тис. осіб.

Щороку в Україні реєструється 30 тис. нових хворих на туберкульоз, 8 тисяч вмирають.

Раніше ВООЗ поставила Україну на сьоме місце в Європі за поширенням туберкульозу і на друге - за хіміорезистентною формою туберкульозу (найбільш небезпечною формою).