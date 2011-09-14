У США налічили 46 мільйонів бідняків

Кількість американців, які живуть за межею бідності, за підсумками 2010 року перевищило позначку в 46 мільйонів осіб. Про це йдеться в офіційному звіті Бюро перепису населення США (United States Census Bureau). За рік кількість бідняків у країні зросла на 2,8 мільйона осіб, передає Лєнта.ру.

У цілому, за межею бідності в США живе 15,1% населення. Це на 0,8 процентного пункту більше, ніж роком раніше. Статистика Бюро перепису населення означає, що кількість бідних у США збільшується, навіть попри те, що країна вийшла зі стану рецесії.

Кількість бідних у США збільшується четвертий рік поспіль. Крім того, рівень бідності зафіксовано на максимальній позначці за весь час ведення спостережень, тобто за останні 52 роки.

У звіті Бюро перепису населення зазначається також, що за останній рік значно зросла кількість бідняків серед людей віком до 18 років (з 20,7 до 22 відсотків), а також серед американців, яким від 18 до 64 років (з 12,9 до 13,7 відсотка). Разом з тим, рівень бідності серед літніх людей (старше 65 років) не змінився, і становив дев`ять відсотків.

У прес-релізі також зазначається, що середній дохід домогосподарства у 2010 році у США становив 49,4 тисячі доларів, що більш ніж на тисячу доларів менше, ніж роком раніше. При цьому найбільші доходи у США (понад 64 тисячі), якщо розділити усіх американців за расовою ознакою, одержують азіати. На другому місці опинилися білі (без урахування латиноамериканців) - вони за рік заробляють по 54,6 тисячі доларів. На домогосподарства негрів доводиться по 32 тисячі доларів доходу.