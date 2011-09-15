Кому протипоказані соки "фреш"

Учені з Австралії на чолі з професором Росом Батлером з Університету Південної Австралії, що в Сіднеї, присвятили декілька досліджень тому, щоб дізнатися, якою ж є дія на організм людини всіх визнаних джерел вітамінів.

Зрештою, вони з`ясували, що протипоказаними для чималого відсотка людей є свіжі соки з фруктів! Ці люди можуть навіть не підозрювати про те, що страждають від хвороби fructose malabsorbers (непереносність фруктози).

Професором Батлером були перераховані симптоми, що свідчать про цю проблему: зазвичай, здуття живота, біль в шлунку, а також діарея можуть виявитися навіть після того, як людина спожила склянку соку з фруктів. І справа абсолютно не в рівні якості продукту, а в тому, що організм не може переробити цукор природного походження, який міститься в соку.

Один з найбільш «підступних» - це сік з яблук. Протягом дослідження експерти вивчали симптоми у декількох тисяч осіб, які скаржилися на роботу системи травлення.

receptkulinar.ru