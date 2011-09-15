Гамбургери і картопля-фрі схиляють до суїциду

Іспанські дієтологи б`ють тривогу: транс-жири, які знаходяться в гамбургерах, картоплі-фрі і дешевій ковбасі, провокують депресію, а в деяких випадках можуть стати причиною суїциду. Як повідомляє "Глобалізм", такі дані були одержані в результаті масштабного дослідження. Фахівці протягом шести років вивчали групу добровольців з 12 тисяч осіб, яка сиділа на дієті з фаст-фуду.

За шість років 657 осіб пережили період депресії, а деякі і багатократні. Це дозволило фахівцям зробити висновок про безпосередній зв`язок споживання транс-жирів і психічного стану людини. Нагадаємо: раніше американські медики офіційно визнали фаст-фуд шкідливим для здоров`я дітей. На думку лікарів, зловживання гамбургерами, картоплею-фрі і пиріжками приводить до серйозних проблем з травленням. Проте небезпечним для здоров`я може бути не тільки фаст-фуд, але і ті продукти, які називаються в рекламі здоровими. До таких можна віднести популярні останнім часом батончики мюслі, які просуваються як альтернатива відомим західним брендам, пише Metro Russia.

lamaportal.ru