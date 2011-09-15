Гамбургери і картопля-фрі схиляють до суїциду

10:39, 15 вересня 2011
Зарубіжні новини
0

...і викликають депресію

Іспанські дієтологи б`ють тривогу: транс-жири, які знаходяться в гамбургерах, картоплі-фрі і дешевій ковбасі, провокують депресію, а в деяких випадках можуть стати причиною суїциду. Як повідомляє "Глобалізм", такі дані були одержані в результаті масштабного дослідження. Фахівці протягом шести років вивчали групу добровольців з 12 тисяч осіб, яка сиділа на дієті з фаст-фуду.

За шість років 657 осіб пережили період депресії, а деякі і багатократні. Це дозволило фахівцям зробити висновок про безпосередній зв`язок споживання транс-жирів і психічного стану людини. Нагадаємо: раніше американські медики офіційно визнали фаст-фуд шкідливим для здоров`я дітей. На думку лікарів, зловживання гамбургерами, картоплею-фрі і пиріжками приводить до серйозних проблем з травленням. Проте небезпечним для здоров`я може бути не тільки фаст-фуд, але і ті продукти, які називаються в рекламі здоровими. До таких можна віднести популярні останнім часом батончики мюслі, які просуваються як альтернатива відомим західним брендам, пише Metro Russia.

lamaportal.ru

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter