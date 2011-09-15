Як лікувати плоскостопість?

У нормі стопа має два зведення - поздовжній (по внутрішньому краю стопи) і поперечний (під аркою пальців). Обидва зведення стопи призначено для утримання рівноваги і оберігання організму від трясіння при ходьбі.

Якщо зведення стопи пласкі - трясіння при ходьбі вимушений компенсувати хребет, а також суглоби ніг. За своєю природою вони для цієї функції не призначені, тому справляються з нею досить погано і швидко виходять з ладу (при плоскостопості часто зустрічаються артроз і сколіоз як результат порушення опорної системи).

Щоб ваша дитина не придбала плоскотопості, потрібно ретельно підбирати взуття, яке носитиме дитина. Дитина не повинна доношувати чуже взуття: розношена колодка чужого взуття неправильно розподіляє навантаження на ступні. Дитяче взуття повинне бути з невеликим каблучком, жорстким задником і м`яким супінатором - компенсуючи відсутність шишок і каменів під ногами, він забезпечує правильне формування стопи.

Як профілактика плоскостопості потрібно використовувати тонкі устілки-супінатори з латексу, які вкладають в туфлі.

М`язи і зв`язки стопи повинні працювати. Примусити їх працювати можна контрастними ваннами, масажем, гімнастикою і, нарешті, ходьбою по нерівній поверхні. Увечері можна потримати ноги в гарячій ванні з настоєм ромашки або морської солі, а також хвойного екстракту - всі ці засоби володіють тонізуючою дією. Якщо після такої процедури ви обіллєте ноги холодною водою або протрете шматочком льоду, втома піде, неначе її і не було.

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