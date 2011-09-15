Кефірна дієта

Киянка Вікторія Уральська, 31 рік, схудла на 15 кг за два місяці. Вона дотримувалася кефірної дієти.

— На сніданок і вечерю пила лише знежирений кефір. Обідала щодня різною кашею без солі та масла. Перекушувала яблуками. Через день їла варену курятину і рибу. Кожна порція уміщувалась у долоні. Випивала несолодкого чаю, скільки хотіла.

Перші три дні у Вікторії боліла голова. Потім почав боліти живіт. Перестала їсти сирі яблука, замінила їх печеними. За два місяці обмін речовин налагодився.

На кефірній дієті 30 років сидить російська співачка Лариса Доліна, 55 років.

— Коли вага дійшла до 80 кілограмів, дізналася рецепт швидкої дієти. Його мені розповів композитор Руслан Горобець, а йому підказав лікар-дієтолог. На кефірну дієту сідаю кілька разів на рік. Перший день харчуюся звично, не їм солодкого, жирного та виробів із білого борошна. На другий день п`ю лише свіжий кефір, можна літрів зо два.

Півтора мільярда людей у світі мають зайву вагу. На ожиріння страждає кожен десятий. Кожен третій українець визнає, що хотів би схуднути.

— Найчастіше набирають вагу від продуктів із синтетичними добавками, — каже столичний гастроентеролог Юрій Кійченко, 49 років. — Найшкідливіші бройлерні кури, випічка на маргарині та майонез.

gazeta.ua