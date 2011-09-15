За останні 20 років дитяча смертність у світі зменшилася
12:17, 15 вересня 2011Зарубіжні новини
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З 12 млн до 7,6 млн
За останні 20 років у світі смертність серед дітей віком до п`яти років знизилася з 12 мільйонів до 7,5 мільйонів.
Про це йдеться у новому звіті, підготовленому ЮНІСЕФ і Всесвітньою організацією охорони здоров`я, передає Радіо «Свобода».
Як відзначають автори доповіді, це пов`язано з багатьма чинниками, зокрема з поліпшенням медичного обслуговування, проведенням імунізації.
Водночас у доповіді наголошується, що щодня у світі вмирають більш як 20 тисяч дітей, і ще багато що треба зробити для зниження дитячої смертності.
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