Де на обличчі з'явився прищик - про що це говорить?

Майже у кожної жінки перед місячними на обличчі з`являються вугрі. Ми говоримо «це гормональне», ретельно замазуємо прищики маскуючим кремом і про себе дивуємося, вони продовжують вискакувати на одних і тих же місцях і ніяк не зникають від кращих лосьйонів і дезинфікуючих кремів.

З погляду східної медицини, будь-яка проблема зі шкірою це віддзеркалення якогось внутрішнього неблагополуччя. По локалізації вугрового висипу можна припустити, який орган у нас збоїть, яких помилок в харчуванні і способі життя ми припускаємося.

Лоб

Якщо вугрі з`являються ближче до лінії росту волосся, це говорить про порушення в роботі жовчного міхура. Прищик над бровою сигналить про те, що ваш кишечник роздратований і насилу справляється з обов`язками.

Перенісся

Печінка переобтяжена і погано очищає кров.

Щоки

Вугрі на щоках, на грудях і на спині між лопатками говорять про перевантаження легенів. Китайські медики вважають, що в них накопичується незбалансована, важка і в`язка енергія, що не знаходить собі виходу.

Губи і плечі

Страждає вся травна система від стравоходу до товстого кишечника. Вас можуть турбувати закрепи, розлад шлунку, кишкові коліки.

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