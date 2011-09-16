Найкорисніші добавки до чаю

Існує безліч способів доповнити чудодійну силу чаю, а також урізноманітнити його смак.

Лимон

Містить стійку форму вітаміну С, що не руйнується від високої температури.

Роза

Спеціальний чайний сорт — у вигляді маленьких бутончиків — шукай в чайних магазинах. Заварювати чай з трояндою потрібно киплячою водою. Такий чай — хороша профілактика проблем з шлунком і кишечником і альтернатива букету для невибагливої дівчини.

Чабрець

Додай при заварці в чорний чай. Для аромату і як профілактичний засіб проти ангін і бронхітів. Тільки не купуй аптечний і кулінарний чабрец — на ринках продають спеціальний чайний чабрець гілочками.

Кардамон

Купуй цілі зерна, бережи щільно запакованими. Роздавлюй пару зерен і кидай в кип`яток перед заварюванням чаю. Пий такий чай при головних болях і проблемах з шлунком.

М`ята

Відмінне заспокійливе. Додай у вечірній чай для кращого сну. На деяких м`ята діє як афродизіак, на інших — прямо протилежним чином. Свою реакцію перевір.

Кориця

Додай невеликі шматочки в зелений або чорний чай не тільки заради солодкуватого присмаку, але і для поліпшення травлення і підвищення лібідо.

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